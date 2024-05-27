ルイヴィトン ダミエ アンフィニ ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り 長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますLOUISVUITTONルイヴィトンダミエアンフィニポルトフォイユブラザ二つ折り長財布型番：N63010シリアル：SP4171サイズ：約W19ｃｍ×Ｈ10ｃｍ×Ｄ2ｃｍカラー：オニキス（ブラック系）業者向けブランド専門オークションにて購入しました正規品ですやや使用感はございますが大きく目立ったダメージはございません付属品：なしカラー...ブラック
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