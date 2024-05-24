エムピウ　ミッレフォッリエ　ナポリ　イエロー

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【商品名】エムピウミッレフォッリエIIP25【サイズ】幅110、直径85、厚み25、重量：100g【カラー】napoli【商品の状態】新品未使用品。【付属品】箱・ギャランティーカード(正規品保証書) ※偽物が出回ってるのでお気をつけください。m+millefoglieIIP25napoli希少な人気のカラー、ナポリです。エムピウの財布の中でも特にnapoliは使用していく事で、色味が深まり手に馴染むようになり日々変化を楽しむ事ができます。(写真3枚目 経年変化)最大で・お札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度が収納可能です。右利き用でアウトレット品ではない、正規品です。ミッレフォリエの中でも1番薄いP25になります。P30、P27のサイズ間違いにお気をつけ下さい。冷暗所にて箱に入れて保管しているため色の変化はございません。新品未使用品ですが、皮特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。【梱包】プチプチで梱包後、箱に入れて発送。※光の都合で他の出品と色が違うように見えるかもしれません申し訳ないです。※公式サイトにて色味確認後の購入をおすすめします。※返品は、すり替え防止のためお受けできません。別サイトでも出品中のため売れ次第取り下げる事があります。#m+#P25#財布#ウォレット#ミニ財布#ミニウォレット#コンパクト財布#折り財布#二つ折り財布#小銭入れ#コインケース#定期入れ#カードケース#レザー#エムピウ#メンズ#レディース#millefoglie2#ミッレフォッリエ#財布#ビアベリー#土屋鞄#HERZ#GANZO#エッティンガー#グレンロイヤル#WHC#グリージョ#サッピア#ブルー#ブラック#コニャック#ナポリ#ブスケット#ダークブラウン#コニャック#ボスコ