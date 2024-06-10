美品　VERSACE ヴェルサーチ　メンズ　ベルト　ブラック　本革　型押し　C

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商品詳細
●美品VERSACEヴェルサーチメンズ ベルト型押し レザーカラー ブラックサイズ 全長102cm幅3.3cmベルト穴7個ほとんど使用していないのでとても状態は良いと思います。ブラック×シルバーで、シンプルながら存在感あり◎ベタ付き、ひび割れ等無く、ベルト穴も使用感無く綺麗だと思います。素人検品の中古品である事ご理解の上お手続きくださいませ。折りたたんで発送します。素材···本革カラー···ブラック
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