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美品　VERSACE ヴェルサーチ　メンズ　ベルト　ブラック　本革　型押し　C
商品番号 S15527209886
商品名

美品　VERSACE ヴェルサーチ　メンズ　ベルト　ブラック　本革　型押し　C
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●美品VERSACEヴェルサーチメンズ　ベルト型押し　レザーカラー　ブラックサイズ　全長102cm幅3.3cmベルト穴7個ほとんど使用していないのでとても状態は良いと思います。ブラック×シルバーで、シンプルながら存在感あり◎ベタ付き、ひび割れ等無く、ベルト穴も使用感無く綺麗だと思います。素人検品の中古品である事ご理解の上お手続きくださいませ。折りたたんで発送します。素材···本革カラー···ブラック
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