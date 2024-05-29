H.W.Dog\u0026Co. QT REFLECT CAP

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THE H.W.DOG&CO. キルティング|リフレクター|シコロ|6パネルキャップ『QT REFLECT CAP』【アメカジ・ミリタリー】D-00600 THE H.W.DOG&CO. キルティング|リフレクター|シコロ|6パネルキャップ『QT REFLECT CAP』【アメカジ・ミリタリー】D-00600



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キルティング生地のシコロ付き6パネルキャップ。表地はキルティング、裏地はウールフラノ生地を使用した防寒機能ある帽子。フロントにDロゴのアップリケを施したデザイン。内側にアジャスタースベリが入っているのでサイズの調節が可能。今回アップリケにはリフレクターを採用し、キルティングのファブリックに合わせより近代的なミリタリー要素を前面に出しました。約55cm〜約60.5cmPOLYESTER100%#h.w.dog