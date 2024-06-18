【新品】Ermenegildo Zegna / エルメネジルドゼニア　ネクタイ

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数年前に購入したのですが、もったいなくて使えず保管しておりました。リモートワークとなった今、使うことがありませんので欲しい方にお譲りいたします。確か購入金額は25000円位だった記憶があります。ーーErmenegildoZegna/エルメネジルドゼニアーー1910年にビエラ・アルプスの小さな町にあるトリヴェロにテキスタイルメーカーとして工場を創業。2010年に100周年を迎えたゼニアブランドは、80年代に栄えた高級衣類の生産メーカーとしてだけではなく今ではイタリアを代表するメンズラグジュアリーブランドにまで成長。シンプルでシックなカラーが繊細な表情を生み出し、細やかでエレガントなゼニアらしい仕上がり。シックなカラー使いのファッションにはもちろん、鮮やかな色のファッションにもバランス良く馴染み、コーディネートや年齢を問わず幅広くお使い頂けるアイテムです。新品未使用の為、すり替え防止のため返品はお受けしませんのでご了承ください。