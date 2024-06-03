yohji yamamoto pour homme 03ss 刺繍セットアップ

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商品詳細
ヨウジヤマモトプールオム 03ss刺繍ウールセットアップ 色はブラックでともにサイズ3で00年代前半のヨウジオムのオーバーサイズな着用感。特に目立ったキズ汚れはありません。保管時の多少のしわとパンツのライン生地に少しスレが見受けられますが今後も綺麗に着用できるコンディションかと思います。#ウールギャバジン#アーカイブ#オールドヨウジヤマモト#ヨウジヤマモト#ヨウジヤマモトプールオム#ワイズ#ワイズフォーメン
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