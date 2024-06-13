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付属品完備　美品　ルイヴィトン コインパース タイガ 黒 ノワール レザー
商品番号 K19390826409
商品名

付属品完備　美品　ルイヴィトン コインパース タイガ 黒 ノワール レザー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムLOUISVUITTONメンズレディース財布⭕️付属品箱、保護袋○サイズタテ7cmヨコ11cmマチ2cmショルダーorハンドルcm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つダメージ等なくまだまだお使いいただけます♪○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ブランドショップで鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さい。
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