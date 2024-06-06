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【新品】ニューエラ NBA LA レイカーズ M/Lサイズ（ホワイト）
商品番号 E57541054683
商品名

【新品】ニューエラ NBA LA レイカーズ M/Lサイズ（ホワイト）
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,169 円
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商品詳細

品名：NewEraNBALALakersAllOverPatch9FIFTYCapカラー：ホワイトスタイル：9FIFTY　サイズ：M/L(56.8cm~61,5cm)◇「9FIFTY」の特徴◇・フラットバイザーのストリートスタイル・スナップバックでサイズ調整が可能・ハイクラウンでトップ山高の深めの被り心地◇発送方法◇通常発送⇒60cmボックスを使用した圧縮なしの完品発送となります。発送箱サンプルは画像でご確認いただけます。なお、発送箱はリサイクルBoxの場合がございます。予めご了承ください。◇その他◇人気ニューエラキャップを欧州or北米から続々入荷しています。国内入手困難カラー、MLB/NBAのチームキャップを中心に多数出品中！↓こちらからどうぞ↓#newera_GORUIGO#9フィフティー#LA#レイカーズ#八村塁#スナップバックカラー...ホワイト形...ベースボール
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