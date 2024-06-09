サコッシュバッグ 二つ折り財布 セット ブラック オレンジキャメル

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サコッシュバッグ編み紐二つ折り財布ハンドメイドサコッシュバッグ27.5×22組紐約110㎝内側にDカン1個オレンジキャメルに黒ラインやや厚みのある硬めの革ショートウォレット10×12カード入れ3、札入れ1、小銭入れ1、ポケット1黒にオレンジキャメルのライン札入れ小銭入れ共に内側にも革を使ってます。薄めで硬い革（艶あり）厚みを抑えた財布です。使い始めは硬いです。容量は少なめです。趣味の範囲での製作ですので傷や歪みや左右差など、市販品のように完璧なものではございません。画像にてご確認頂き、ご理解ご了承頂ける方のご購入をお願い致します。