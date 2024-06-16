お買い得　美品　エベッツフィールドフランネルズ　クラッシックキャップ

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(商品名)EBBETSFIELDFLANNELSCAPキャップエベッツフィールドフランネルズUSA製●サイズ：F●カラー：ブラック●状態：目立ったキズや汚れはございません●購入後1回使用しましたが、その後自宅保管していました。*中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。こちら、タバコは吸いません。*コメントなしで即購入していただいて構いません*お使いのモニター、携帯、スマホ等の環境により画像の色味等の見え方が実際の商品と異なる可能性がございます＊商品状態やお取引条件以外のコメント、ご質問（製品の仕様についてなど）にはお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。撮影に使用している道具とは非売品なりますので、ご了承下さいませ♪