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カーハート デトロイトジャケット 美品 XL
商品番号 Q59994670709
商品名

カーハート デトロイトジャケット 美品 XL
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 11,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3月に古着屋で購入しましたが着なかった為出品しましたボックスシルエットで着やすいです身幅に余裕があるので中にフーディー着込んだり出来ます【サイズ】　●サイズ表記　XL【カラー】●ブラック　【採寸】・身幅66am・着丈69cm・袖丈62cm（素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください）多少の値下げ可カラー···ブラック柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬
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