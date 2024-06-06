K18 ピンクゴールド　ネックレストップ　クロス　18金チャーム　750

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金が高騰してますのでお探しの方はお早めにどうぞ宜しくお願い致しますさらに高騰しましたら、価格をお値上げする可能性がございます。ご了承下さい男性、女性問わず大人気デザイン18金 750K18刻印ありピンクゴールドネックレストップ クロス未使用に近い商品安心のメイドインジャパン縦約10mm✕横約8mm厚み約4.5mmバチカン内径縦約4mm✕横約3mm重量約1.5グラムHIGHJEWELRY中世ヨーロッパのクロスをモチーフとしたデザインクロス小ぶりなクロスですが厚みが4.5mmぐらいありプリッとしてて存在感あります18金ピンクゴールドですが光や照明でイエローゴールドにも見えます写真のチェーン、他のジュエリーはつきません、重ねづけイメージです色味、サイズ感、厚みチェーンを通すバチカンの内径など必ずご確認下さい貴金属店で鑑定済み本物地金K18 750 18金メッキやコーティングのイミテーションアクセサリーではございませんのでご安心下さい貴金属店にて、超音波洗浄してもらいましたのでとても綺麗ですが、微小擦り傷、汚れなどあるかもしれません。ご了承下さい。お好きな方はぜひ宜しくお願い致します即ご購入OK送料こちら負担ヤマトコンパクト発送致します★高額な商品ですので、ご納得の上ご購入下さいすり替え防止の為、返品交換、返金は無しでお願いします神経質な方、完璧をお求めの方、中古品としてご理解頂けない方はご購入ご遠慮下さい#K18#18金#k18#K18PG#k18ネックレス#K18喜平#k18ネックレストップ#18金ネックレストップ#18金クロス#K18ネックレス#クロス#k18クロストップ#ゴールド#18金喜平ネックレス#18金クロストップ#k18ピンクゴールド#18金ピンクゴールド#18金チャーム#18金ジュエリー#18金ローズゴールド材質...K18 750 18金