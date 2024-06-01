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18K 金 仕上げ ダブルクレーン ベル ネックレス ゴールド ベルペンダント
商品番号 W69850037940
商品名

18K 金 仕上げ ダブルクレーン ベル ネックレス ゴールド ベルペンダント
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気商品!18kゴールドコーティングを丁寧に施した唐草模様のゴールドクレーンベルネックレス!チェーンの素材/サージカルステンレスです、トップの素材/真鍮です、♦状態：新品未使用品♦チェーン：長さ45㎝/厚さ2.5㎜(ステンレス素材)（40センチ、50センチ）在庫ございます.ご希望の方コメントお願い致します、♦トップ：縦35㎜/横15㎜(真鍮素材)重さ:22g017
http://narcologia.ru/goods/stair186200.html
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