18K 金 仕上げ ダブルクレーン ベル ネックレス ゴールド ベルペンダント

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商品詳細
大人気商品!18kゴールドコーティングを丁寧に施した唐草模様のゴールドクレーンベルネックレス!チェーンの素材/サージカルステンレスです、トップの素材/真鍮です、♦状態：新品未使用品♦チェーン：長さ45㎝/厚さ2.5㎜(ステンレス素材)（40センチ、50センチ）在庫ございます.ご希望の方コメントお願い致します、♦トップ：縦35㎜/横15㎜(真鍮素材)重さ:22g017
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