チェコのアンティークリング

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商品詳細
チェコのアンティークショップで約24,000円で購入。サイズ··15号(5.5cm)材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/tenet281363.html
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