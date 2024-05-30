NO CONTROL AIR メンズ セットアップ 杢グレー ノーカラー 1B

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日本製NOCONTROLAIRノーコントロールエアーメンズセットアップ杢グレーノーカラーシングル1Bセンターベント総裏ジャケットSサイズ相当パンツM〜Lサイズ相当になります。・優しい雰囲気の霜降りグレー色のセットアップ。ノーコントロールエアーらしい独特なシルエットです。・柔らかく、若干ストレッチが効いていますのでとても楽な着用感です。・普段使いからフォーマルまで幅広くお使い頂けるノーカラージャケットスーツです。・ヴィンテージライクな装飾ボタンが◎⭐︎お値下げに関しましては具体的な金額をコメントして頂けるとスムーズです。⭐︎ご興味のある方、気になる事など、お気軽にコメントください！■製品状態・ジャケットは着用感少しありますが、状態良くまだまだご愛用いただけます。・パンツは着用感少なく未使用に近いです。・その他、特に目立つダメージはありません。※素人検品の為、ダメージの見落としなどございましたらご容赦ください。■素材ウール100%■サイズジャケット表記46肩幅42身幅49袖丈60着丈66パンツ表記46ウエスト幅44（ゴムは無く紐で調整）総丈97股下75股上22わたり幅29裾幅20★必ず実寸をご確認ください。※平置寸法になります。※素人採寸になります。多少の誤差はご了承くださいませ。■購入元大手リサイクルショップAACD加盟店で購入しました。■発送・発送は丁寧にコンパクトに折り畳んで送らせて頂きます。その際のたたみシワはご了承下さい。・2〜3日で発送としておりますが、出来る限り早く発送させていただきます。★中古品になりますので、ご理解頂ける方でのご購入お待ちしております。宜しくお願い致します。※神経質な方はご遠慮ください。季節感···春、秋、冬カラー···グレー