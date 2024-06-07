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象彦製　七福鉢
商品番号 X96540895773
商品名

象彦製　七福鉢
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 12,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　　直径21㎝　(底直径　15㎝)　　　　　高さ10㎝なぜ七福鉢というのかわかりませんが、金泥で葡萄の絵が描かれています。赤がとても美しい塗の鉢です。
http://narcologia.ru/goods/rouge705510.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial989616.html
http://narcologia.ru/goods/injure996867.html
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