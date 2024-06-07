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商品詳細
大きさ 直径21㎝ (底直径 15㎝) 高さ10㎝なぜ七福鉢というのかわかりませんが、金泥で葡萄の絵が描かれています。赤がとても美しい塗の鉢です。
http://narcologia.ru/goods/rouge705510.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial989616.html
http://narcologia.ru/goods/injure996867.html
象彦製 七福鉢-www.lantryaestheticscenter.com
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