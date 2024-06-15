ルイヴィトン…ダミエ 長財布

★プロフィールご覧下さい★断捨離中です(^^;こちらは横浜元町のルイヴィトンで購入しました。多少の使用感はありますが、美品です♪メンズ用ですが、女性使用が使用してました。※北海道・沖縄・離島などへの発送は送料がかかる為お断りしておりますのでご了承下さい。購入希望の方はご相談下さい。



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