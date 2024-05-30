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SLUR 財布
商品番号 N43339915304
商品名

SLUR 財布
ブランド名 スラー
特別価格 税込 2,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...無地カラー...紺財布形...長財布素材...エナメル中は綺麗ですが、外に多少傷なあります。気になるところは質問おねがいします
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