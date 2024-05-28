未使用品級✨サンローラン　ビルクリップ・ジッパーカードケース

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商品詳細
メーカー：サンローラン(SAINTLAURENT)モデル/品目：ビルクリップ・ジッパーカードケースカラー：ブラックサイズ：W/約13cm×H/約7.5cm×D/約0.5cm付属品：なし状態：目立った傷や汚れは無く、未使用品級の美品です✨購入先大手リサイクルショップ大手ブランドオークション(鑑定済み)購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。#YSL#イヴサンローラン#YVESSAINTLAURENT#カサンドラ#財布#折り財布#二つ折り財布#カードケース#マネークリップ#ブラック#黒#レザー#ラウンドジップ #大人女子#ハイブランド#プレゼント#小さめバッグ#男性用#ハイブランドデビュー
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