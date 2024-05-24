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ニューエラ LP 59FIFTY MLBオンフィールド サンディエゴ・パドレス
商品番号 K15178293302
商品名

ニューエラ LP 59FIFTY MLBオンフィールド サンディエゴ・パドレス
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAニューエラ　LP59FIFTYMLBオンフィールドサンディエゴ・パドレスゲームカラーバーントウッド(ブラウン)サイズ73/8(58.7cm)2022年に公式オンラインにて購入人気のカラーですがサイズがあまり合わないため、出品することにしました。1,2度着用のみで美品です。即購入可能。忙しいため値引き交渉は行っていません。
http://narcologia.ru/goods/recuperation513821.html
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