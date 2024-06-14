トムウッド2023年の新作です。大きめのサイズはオーダーでしか手に入りづらいです。(tomwood本社との英語でのメールのやり取りが必要になり、入手まで数ヶ月かかります)オーダーで入手したのですが、私の入れたい指には少し大きめだったので、出品させて頂きます。試着のみの使用です。デザインTOMWOOD(トムウッド)のリング。アーチ型の幾何学的なラインを重ねて構築されたオーブコレクションは、フランス人アーティスト、ベルナールヴェネと彼の象徴的な彫刻や産業の抽象化からインスピレーションを得ています。渦巻くゴールドとシルバーの線は、複雑な構造の金属の強度を強調しています。素材リサイクル925スターリングシルバー、リサイクル9Kゴールド、ホワイトロジウムメッキサイズ62(日本での21号)



Tom Wood (トムウッド) 指輪・リング レディース



Orb Ring Slim Duo - Tom Wood Project Official Online Store



トムウッドのトゥモローランド別注リング、ポリッシュ加工を施した ...



トムウッド Tom Wood Orb Ring Slim Duo サイズ62-



Orb Ring Slim - Tom Wood Project Official Online Store



TOM WOOD Orb Ring Slim | MAROON



TOM WOOD Exclusive for TOMORROWLAND 7.20 Release ...



関税込[TOM WOOD]Orb Slim Duo Recycled and Gold Ringリング (Tom ...



7月20日(木)から、トムウッドとトゥモローランドのエクスクルーシブ ...



62 TOM WOOD Arch ring | maltsev-worldwide.com



TOM WOOD/トムウッド Orb Ring（R76BYNA01S925-M）



TOM WOOD（トムウッド）公式通販｜PARIGOT ONLINE



Orb Ring Slim Duo - Tom Wood Project Official Online Store



58 18号 新品 TOM WOOD メッシュ リング シルバー トムウッド - リング



7月20日(木)から、トムウッドとトゥモローランドのエクスクルーシブ ...