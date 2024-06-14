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トムウッド Tom Wood Orb Ring Slim Duo サイズ62
商品番号 B34305271258
商品名

トムウッド Tom Wood Orb Ring Slim Duo サイズ62
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 38,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トムウッド2023年の新作です。大きめのサイズはオーダーでしか手に入りづらいです。(tomwood本社との英語でのメールのやり取りが必要になり、入手まで数ヶ月かかります)オーダーで入手したのですが、私の入れたい指には少し大きめだったので、出品させて頂きます。試着のみの使用です。デザインTOMWOOD(トムウッド)のリング。アーチ型の幾何学的なラインを重ねて構築されたオーブコレクションは、フランス人アーティスト、ベルナールヴェネと彼の象徴的な彫刻や産業の抽象化からインスピレーションを得ています。渦巻くゴールドとシルバーの線は、複雑な構造の金属の強度を強調しています。素材リサイクル925スターリングシルバー、リサイクル9Kゴールド、ホワイトロジウムメッキサイズ62(日本での21号)
http://narcologia.ru/goods/sucrose434540.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring884596.html
http://narcologia.ru/goods/waveform810617.html

トムウッド Tom Wood Orb Ring Slim Duo サイズ62
Tom Wood (トムウッド) 指輪・リング レディース

トムウッド Tom Wood Orb Ring Slim Duo サイズ62
Orb Ring Slim Duo - Tom Wood Project Official Online Store

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トムウッド Tom Wood Orb Ring Slim Duo サイズ62
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