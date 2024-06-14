トムウッド Tom Wood Orb Ring Slim Duo サイズ62

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商品詳細
トムウッド2023年の新作です。大きめのサイズはオーダーでしか手に入りづらいです。(tomwood本社との英語でのメールのやり取りが必要になり、入手まで数ヶ月かかります)オーダーで入手したのですが、私の入れたい指には少し大きめだったので、出品させて頂きます。試着のみの使用です。デザインTOMWOOD(トムウッド)のリング。アーチ型の幾何学的なラインを重ねて構築されたオーブコレクションは、フランス人アーティスト、ベルナールヴェネと彼の象徴的な彫刻や産業の抽象化からインスピレーションを得ています。渦巻くゴールドとシルバーの線は、複雑な構造の金属の強度を強調しています。素材リサイクル925スターリングシルバー、リサイクル9Kゴールド、ホワイトロジウムメッキサイズ62(日本での21号)
http://narcologia.ru/goods/sucrose434540.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring884596.html
http://narcologia.ru/goods/waveform810617.html
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Tom Wood (トムウッド) 指輪・リング レディース
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