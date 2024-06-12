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ルイヴィトン コインケース タイガ コインカード ホルダー
商品番号 Q15233140616
商品名

ルイヴィトン コインケース タイガ コインカード ホルダー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名ルイヴィトンLOUISVUITTONコインケースタイガコインカード・ホルダーM629141年近く使用していたの使用感はありますが使うには問題ありません。写真6枚目の箇所が写真ではわかりづらいですが傷があります。サイズ縦：約8cm横：約14.5cm奥行き：約1cmシリアル番号：NZ5118付属品写真に写っているもの全て※商品状態を直接ご覧いただけませんので、できるだけ現状に近い状態で撮影をしております気になる点がございましたら、個別で対応させていただきますので、お気楽にコメントをお願いいたしますカラー···ブラック
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