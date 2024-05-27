【大幅値下げ】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ カードケース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ボッテガヴェネタよりカードケースを出品致します。購入後に数回ほど使用しましたが、仕事の都合上でカードケース不要となったため出品することにしました。定価は税込46,200円の商品となります。ご興味のある方は是非ご検討くださいませ。
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