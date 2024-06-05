ハリウッドランチマーケット HRM スマイルリング

HRMのスマイルリング☺︎10年以上前に購入しました。着用回数も少なく美品です。購入時から微細な傷はありました。現在は入手困難なアイテムになります。内径 約1.7cm定価 約18000円神経質な方は購入をお控え下さい。材質...シルバー



スマイルHリング



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HRM(ハリウッドランチマーケット) リング 13号-



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