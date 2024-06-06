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エトロ　長財布　男女兼用
商品番号 Y98904752582
商品名

エトロ　長財布　男女兼用
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 2,698 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薄くて使いよいエトロの長財布です。男性も女性もお使いいただけるデザインです。カード入れ　8個札入れ6ヶ所ファスナー付き小銭入れ1ヶ所角すれもほとんど見られません￼が内側に擦れ傷があります。画像でご確認ください。小銭入れの内部は使用感ございます。サイズ（約）9.5×17.5×1.5出品前に検品をし、できるふだけ詳細な説明を心掛けておりますが素人検品・保管の為、汚れなど見落としがある場合がございます。ご理解いただける方にお願いいたします。気になる点や画像追加などコメント欄でお問い合わせください。
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