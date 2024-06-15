【正規品】③グレートフロッグ リング

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商品詳細
カラー···シルバー材質···シルバー内径：21mm重さ：71gA\u0026G、クレイジーピッグ、グレートフロッグ、ガルニ、ラットレース、サーティーン、キングベイビー、ガルシア、mars、hideさんがお好きな方におすすめです。【注意事項】○状態に関しての返品は商品すり替え防止のため行なっておりません。○私の方で商品状態はきちんと確認し管理しておりますが、神経質な方は購入をご遠慮くださいますよう宜しくお願い致します。○商品発送後のキャンセルは受け付けておりませんので購入前に商品状態の確認をお願い致します。○コンビニ支払いの方は24時間以内に手続きが完了できる方に限ります。○北海道/沖縄県/その他離島地域への配送はお断りさせて頂いております。誠に申し訳ございません。他に何か分からないことがあればコメントお願い致します。
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