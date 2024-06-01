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アディダス コンダクター ハイカット オレンジ/ブルー メンズ 27.5cm
商品番号 W92919072734
商品名

アディダス コンダクター ハイカット オレンジ/ブルー メンズ 27.5cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,052 円
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商品詳細

9/24(土)値下げしました！メインカラー···ホワイト、ブルー、オレンジスニーカー型···ハイカット(High)adidasアディダスconductorコンダクターハイカットスニーカーオレンジ/ブルーメンズ27.5cmご覧いただきありがとうございます。こちらは中古品の出品になります。商品説明文と私のプロフィールをご理解頂けた方は即購入可能です！取引は受取評価までスムーズに速やかにできる方とメッセージのやり取りができる方のみご検討をお願い致します。出品するものは画像の通りです。アディダスコンダクターハイカットオレンジ/ブルーメンズスニーカーのみの出品になります。箱や黒タグはありません。サイズは27.5cmになります。やや使用感がありますが、靴底の減りも少なく、まだまだ履いて頂けます。気に入ってもらえる方がいましたら、よろしくお願い致します。以上の内容をご理解頂けた方のみ、ご検討、ご購入をよろしくお願い致します。
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