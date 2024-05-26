約30cmアリゾナレザーキーホルダーストラップ キャリー風スタッズワークレザー

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レザーアリゾナレザーカラーブラックスタッズスタンダードリベット全長 約33cmレザー部約30cm革の厚み約1.8ミリカラー黒スタッズスタンダードリベット真鍮無垢金具天然素材の為シボ柄に個体差があります。値引き不可とさせていただいております。アリゾナレザーConcerialaBretagna社の職人によりじっくり丁寧になめされた牛ショルダー革。フルベジタブルタンニンでゆっくりと時間をかけてなめし、牛脚脂を使いじっくり加脂を行なうバケッタ製法にて生産された革です。一枚一枚職人の手作業によって仕上げるために希少性が高く、風合いや経年変化に富んだしなやかな皮革に仕上がります。値引き不可とさせて頂いております。caleeの物ではありません。#calee#スタンダードリベット#スポッツ#ウルフズヘッド#HTC#福禄寿#CALEE#HTC#ビーズ屋公ちゃん#フラットヘッド#ゴローズ#天神ワークス#サムライクラフト#オモシーチャンネル#彫師#ナローベルト#レンさん#ヤマダレン#タトゥースタジオヤマダ#オモシーチャンネルカラー...ブラック