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Ｎｅｗ　Ｅｒａ　　５９ＦＩＦＴＹ　マイアミ・マーリンズ
商品番号 S45613799912
商品名

Ｎｅｗ　Ｅｒａ　　５９ＦＩＦＴＹ　マイアミ・マーリンズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:71/2(59.6cm)カラー:ネイビーつば裏:ピンクサイドパッチ:オールスターゲーム2017購入先:セレクトショップ商品は、箱に入れて発送します。未使用品です。傷、汚れなどございません。自宅保管、素人検品の為、ご理解のある方のみご購入ご検討下さい。
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