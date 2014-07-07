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レア ヴィンテージ 刻印あり 40's US NAVY ミリタリー リング
商品番号 U45769837887
商品名

レア ヴィンテージ 刻印あり 40's US NAVY ミリタリー リング
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️ヴィンテージ　40'sUSnavyミリタリーリングヴィンテージのアメリカ海軍のリングです。小指サイズのピンキーリングサイズは7.5号です。裏に刻印のあるレアなリングです。※シルバー925を使用宜しくお願い致します。エンジニアードガーメンツポストオーバーオールズネペンテスusarmyusnavyUSMCUSAFオールデンp41p47m65m51m47リーバイスジャングルファティーグ
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