レア ヴィンテージ 刻印あり 40's US NAVY ミリタリー リング

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商品詳細
▪️ヴィンテージ 40'sUSnavyミリタリーリングヴィンテージのアメリカ海軍のリングです。小指サイズのピンキーリングサイズは7.5号です。裏に刻印のあるレアなリングです。※シルバー925を使用宜しくお願い致します。エンジニアードガーメンツポストオーバーオールズネペンテスusarmyusnavyUSMCUSAFオールデンp41p47m65m51m47リーバイスジャングルファティーグ
http://narcologia.ru/goods/reproduce58255.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild434552.html
http://narcologia.ru/goods/stage763097.html
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