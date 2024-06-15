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マッキントッシュフィロソフィー スーツ　セットアップ
商品番号 D97992658414
商品名

マッキントッシュフィロソフィー スーツ　セットアップ
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 7,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年程前に着用2-3回の商品を購入後、10回程着用しましたが、着用機会が少なくなった為、出品します。秋冬物セットアップ　スーツマッキントッシュフィロソフィー色　ブラウンジャケットサイズ38RMパンツサイズ42XLウエスト平置き約43㎝　股下約67㎝サイズ異なりますが、前所有者はジャケットはタイトに着用する為38。ウエストはゆったり着たかった為42を選んだとのことです。
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