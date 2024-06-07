カイマン クロコ ダイル 使い ロング ウォレット コンチョ付き

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商品詳細
カイマンクロコダイルとレザーを使用したロングウォレットになります。クロコ使いが格好いいです。長さ約20横約10厚み約4.5使用感少なめカラー···バニラっぽいカラーブランド不明に付き適宜なところに出品してます。
http://narcologia.ru/goods/recuperation748121.html
http://narcologia.ru/goods/update585395.html
http://narcologia.ru/goods/organization561362.html
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