【LOUIS VUITTON】タイガ　ポルトモネキュヴェット　コインケース

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⭐︎⭐︎只今値下げ中です⭐︎⭐︎商品一覧は#のの商品からもご確認頂けます♪年齢問わず使いやすいデザインのコインケースです。ご自身やプレゼントなどにいかがですか？全体的に状態の良い中古品ですが多少の角スレなどございます。写真をご覧になり、ご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いいたします。大手リサイクルショップで購入いたしました。鑑定済みの正規品です。⭐︎カラー アルドワーズ〔ブラック〕⭐︎サイズ 縦 7.5cm 横 8.5cm 幅 1.5cm⭐︎商品の状態 こちらの商品は【A】ランクです【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等【S】ほぼ新品、美USED品【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり⭐︎型番 M64422⭐︎付属品 保存袋