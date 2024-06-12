TOMFORDトムフォードマネークリップリザードダークグリーン緑エキゾチックレザーゴールド金具箱付き保存袋付き【サイズ】縦9cm横10.5cmマチ1cm※素人採寸なので多少の誤差がある場合がございます。【購入先】ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。【状態】型崩れありですが、破れなどはなくまだまだ気持ちよくご使用いただけるお品物です。※画像を参考にしてください。他の小物も出品してます☆°。⋆#おはなの小物屋さん管理番号:H20230914003520000A



希少】TOMFORD マネークリップ リザード グリーン ゴールド金具 箱付き ...



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