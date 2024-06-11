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ポールスミス　名刺入れ
商品番号 M46579563574
商品名

ポールスミス　名刺入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

黒色です♪一度も使用しておりませんが、自宅保管しておりましたことをご了承ください。目立った汚れ、傷は見受けられませんが素人検品ですのでそちらもご了承ください^^
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