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まとめ売り　90s スナップバックキャップ　METS CHICKS
商品番号 I43355194899
商品名

まとめ売り　90s スナップバックキャップ　METS CHICKS
ブランド名 アメリカンニードル
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

売り切りたいので小別売りはご遠慮いただきます。いずれも年代物です。写真や状態よく確認の上購入宜しくお願いします！NEWYORKMETS年代物にしては状態良いです。シール部若干の擦れあり着用ほぼないので裏側も綺麗です。コットンポリなので一年中いけます。MEMPHISCHICKSニグロリーグ　チックスの非売品サンプルでかなかなレアです。流行りのビーブロに合わせるのも良いですね。試着のみ状態良しです。ツバの表裏がベロア素材で凝った作りになってます。neweraニューエラsnapbackAmericanneedleキャップスナップバック
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