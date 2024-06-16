まとめ売り　90s スナップバックキャップ　METS CHICKS

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商品詳細
売り切りたいので小別売りはご遠慮いただきます。いずれも年代物です。写真や状態よく確認の上購入宜しくお願いします！NEWYORKMETS年代物にしては状態良いです。シール部若干の擦れあり着用ほぼないので裏側も綺麗です。コットンポリなので一年中いけます。MEMPHISCHICKSニグロリーグ チックスの非売品サンプルでかなかなレアです。流行りのビーブロに合わせるのも良いですね。試着のみ状態良しです。ツバの表裏がベロア素材で凝った作りになってます。neweraニューエラsnapbackAmericanneedleキャップスナップバック
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