ビンテージ　シルバー　チェーン　ネックレス　約40cm　　菅田将暉　高円寺

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都内ビンテージ古着屋で購入したチェーンネックレスです。シンプルなネックレスなので、様々なコーディネートに使えます。長さ 約40cm※素人計測の為、多少の誤差は御容赦下さい高円寺の著名人も訪れる有名な古着屋で購入した#ビンテージ古着を主に出品しております。他にも多数出品していますので、ご覧下さい。※予告なしで途中で出品を止めることもございますので、ご了承下さい。高円寺原宿表参道下北沢古着屋ビンテージ米津玄師菅田将暉山﨑賢人北村匠海あいみょん小松菜奈DAOKOKingGnu古着アメカジヴィンテージベルベルジンｂｅｒｂｅｒｊｉｎサンタモニカジャンティークラムホールイルミネート黒ＢＥＮＺ黒ベンツ川ｋａｗａＲｏｉｒｃｏｒｄｍｏｕｓｅ即興サファリsafariメチャｍｅｃｈａ深緑