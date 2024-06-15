ロイストンのターコイズトップ

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材質...シルバーカラー...シルバー装飾...ターコイズご覧いただきましてありがとうございます。商品はターコイズのペンダントです。まだまだ始まったばかりの夏のお供に是非♪★比較のために写り込んでいるペンダント以外の物品は付属しません。制作者名は申し訳ございません分かりません。裏面のE.Sというのが制作者名だと思われます。因みにロイストンというのは採掘された鉱山の総称で人名ではございません。石表面の色が剥げたような部分は傷みや剥げたのではなく石そのものの模様だとご認識くださいませ。目立った傷みはありませんが、裏面など多少の傷やくすみありますのでご理解の上お願いします。色味は光の加減で見え方が多少異なる可能性があります。一枚目の画像が近いです。バチカン含む縦約 4.9バチカン除く縦約 3.4横約（一番長い所） 2.7ターコイズの縦約 2.1ターコイズの横約（一番長い所）1.9誤差はご了承下さい。他にもインディアンジュエリー出品中させて頂いてます。同時購入でお安くさせて頂きます。ノークレームノーリターンでお願いいたします。