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NIKE WMNS AIR JORDAN 1 LOW
商品番号 K53971125416
商品名

NIKE WMNS AIR JORDAN 1 LOW
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEWMNSAIRJORDAN1LOW\"BLACK/SIRENRED/WHITE\"size:26.5cm2021年にスニダンにて購入。履きジワはあるものの目立つ汚れはなく、まだまだ履いていただけると思います。流行りのつま先が黒のデザインでありながら、パンダダンクと差別化できる配色です。ウィメンズのデザインの為0.5程サイズを上げることをオススメします。最近あまり見ないカラーリングのため大変オススメです。メインカラー···ホワイト、ブラック、レッドadidassambagazellecampusstansmithJORDANdunkClarkswallabee柴田ひかり有原みゆきy2kスニーカーキックスNIKEガゼルガッツレー
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