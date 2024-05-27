gunda リング シルバー

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gundaリングサイズ：9号材質···シルバーカラー···シルバー箱、付属品無し。使用期間3ヶ月程。使用感はありますが気にせずお使いになれると思いますI˙꒳​˙)箱無しなのでプチプチ封筒での発送になります。即購入はご遠慮下さい。評価の悪い方、ルールを守らない方には販売は致しませんのでご理解頂けるようお願いします。コンビニ支払いの方の場合は要相談でよろしくお願いします。値下げ交渉も可能ですm(__)mお気軽に質問等をお待ちしております！