Versace リング

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商品詳細
ヴェルサーチのリングです。直径1.8センチ(16号ぐらい)です。内側に少し傷があります。※sizeは素人計りです。※中古品のため神経質な方はご遠慮ください。#ヴェルサーチ#指輪#リング
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit293886.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney741249.html
http://narcologia.ru/goods/flight721028.html
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