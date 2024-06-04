【新品未使用】ラゲッジレーベル×beams ナイロンラウンドジップ長財布

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商品詳細
ポーターの別ライン、ラゲッジレーベルの長財布です。beamsとのコラボ商品です。約10年前にZOZOTOWNで購入し、一度も使わず眠っていました。定価:約6,000円素材:ナイロンサイズ:横幅20cm×高さ12cm×幅2.5cm外側にロゴなどが一切ありません。内側にラゲッジレーベルとb印のタグがついているのみです。昔店頭でよく売っていた、青や赤のバッテンのついた長財布を、真っ黒にしてロゴをつけてないもの、と考えてください。大きめの作りで、小銭を入れることもできるため、収納力がありそうです。お好きな方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···ブラック
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