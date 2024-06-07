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インディアンジュエリー ネックレス サンダーバード
商品番号 M64273179712
商品名

インディアンジュエリー ネックレス サンダーバード
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンダーバードという鳥をモチーフにしたインディアンジュエリーのネックレスです。チェーン付きで12000円程度で購入しました。お値下げ受け付けますカラー···ブラック材質···シルバー
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