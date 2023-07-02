NINTENDO SWITCH ソフト付き

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONは壊れてしまい左手しかありません。代わりにHORIのコントローラーがついています。写真にはないですがHDMIも付いております。2020年買いました。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプソフトはゼルダの伝説ティアーズキングダムペルソナ5スクランブル ザファントムストライカーズONEPIECE海賊無双4バイオハザード5.6バイオハザードRE2とバイオハザード8はクラウド版ピクミン3ドラゴンクエストXオフラインバージョン2も入っています。まだソフトがありますが写真を見てください。#任天堂#Nintendo付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。箱等はございません。発送の際は段ボールなどで梱包し送らせていただきます。レシート、購入証明ございません。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。フリマ売買のため、保証は適応外となります。また、コメントなしの即購入も可です。お気持ち程度ですが値引きも可能です。よろしくお願い致します。