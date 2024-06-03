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【真作】姫島竹外/滝図/掛軸/名家伝来/AD-323
商品番号 L23397963388
商品名

【真作】姫島竹外/滝図/掛軸/名家伝来/AD-323
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 10,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】姫島竹外【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、数ヶ所の小シミあります。表装は絹表装で概ね良好です。軸先は牙です。　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　184cm　×　幅　56cm　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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