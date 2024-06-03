

真作】姫島竹外/滝図/掛軸/名家伝来/AD-323 - 絵画/タペストリ



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【真作】【参考】姫島竹外【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、数ヶ所の小シミあります。表装は絹表装で概ね良好です。軸先は牙です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 184cm × 幅 56cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。