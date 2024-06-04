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BE THE SUN セブチ SEVENTEEN 韓国 トレカ 未開封
商品番号 C92346723655
商品名

BE THE SUN セブチ SEVENTEEN 韓国 トレカ 未開封
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 4,538 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BETHESUN韓国のトレカ6パックです！即購入可⭕️新品未開封ですが、素人管理のためご了承いただける方のみご購入お願い致します✿バラ売りは1パック1999円になります。防水＋ダンボール補強＋プチプチにて発送致します。不足、同じ組み合わせであった、スレ、不良品等のクレームは未開封品のため対処致しかねます。
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