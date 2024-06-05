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スイッチ 本体 NINTENDO SWITCH プロコン
商品番号 J37723717978
商品名

スイッチ 本体 NINTENDO SWITCH プロコン
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoニンテンドースイッチ一式とプロコンのセットになります。購入時のケーブル等もついてきます。もう使わなくなったので出品します。基本的に据え置きで使っていたので大きなキズなどはありません。画面は保護フィルム貼っています。ジョイコンの右側が少し取れやすくなっています。ボタンは問題なく動きます。中古になりますので傷や汚れなど気にならない方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/Addict341818.html
http://narcologia.ru/goods/encourage281472.html
http://narcologia.ru/goods/preference55638.html

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