プレステVITA 本体 ４本セット ジージェネ ウィポ スパロボ 戦国無双 ...

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値下げ交渉、バラ売り交渉ご遠慮くださいm(__)mプレステVITA 本体(クリアブルー)とソフト・Ｇジェネレーション ジェネシス・ウイニングポスト８ 2018・スーパーロボット大戦Ｖ・戦国無双４Ⅱの４本セットです。【VITA本体】箱有り 説明書あり 初期化済充電用ACアダプター電源ありませんが充電用USB-マイクロＢをお付けします16GBのmicroSDガード付き大きなキズなどは見当たりませんが、画像で確認をお願いいたします。【Ｇジェネレーションジェネシス】箱有り 解説書有り プロダクションコード未使用ですが現在使用出来るかは不明です【ウイニングポスト８ 2018】箱有り 解説書有り【スーパーロボット大戦Ｖ】箱有り 解説書有りトレーディングカード付き【戦国無双４Ⅱ】箱有り 解説書有りよろしくお願いします。