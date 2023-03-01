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【小学館図鑑NEO】宇宙・星と星座他6冊セット
商品番号 A65034552680
商品名

【小学館図鑑NEO】宇宙・星と星座他6冊セット
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。小学館図鑑NEO5冊とこども図鑑プレNEO1冊、計6冊セットです。カバーや帯には焼けや皺など使用感がございますが、中身は比較的良い状態だと思います。宇宙の付録は銀河系大ポスターのみございます。星と星座の付録の早見表はございません。自宅保管の為、ご理解の上ご購入をお願いいたします。6冊セットでの販売で、バラ売りは今のところ考えておりません。「宇宙」「星と星座」「魚」「鳥」「植物」各定価2,000円+税「ふしぎの図鑑」定価2,800円+税
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