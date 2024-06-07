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【値下げ】センチメンタルな旅
商品番号 W63421379146
商品名

【値下げ】センチメンタルな旅
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 4,200 円
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商品詳細

「センチメンタルな旅」荒木経惟#荒木経惟#荒木_経惟#本#芸術／写真・工芸限定・絶版未開封新品1971年、私家版としてのみ刊行されたこの写真集は、長らく新潮社版「センチメンタルな旅冬の旅」に収められた21枚のダイジェストでしか見ることができなかった。108枚の全貌を、荒木氏の手元に残った1冊から忠実に再現。世界写真史の失われたマスターピースがいま甦る!!
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